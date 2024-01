Kdo je na seznamu 21 osumljencev? 24ur.com Ekipe preiskovalcev so v okviru obsežnih preiskav na širšem območju PU Ljubljana, Celje, Kranj in Nova Gorica pozvonile na kar 58 naslovih, pod njihovim drobnogledom je 21 osumljencev. Glavni akter, prvi med osumljenci, je sicer Aleš Lotrič, uradnik ljubljanske upravne enote. Kakšne so podrobnosti in kdo je še na seznamu?

