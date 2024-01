Iz Koreje v Slovenijo: največji in najdražji do zdaj #foto SiOL.net Kia je v Slovenijo pripeljala svoj največji in najdražji avtomobil do zdaj. Športni terenec EV9 je dolg pet metrov, ponaša pa se z naprednim 800-voltnim sistemom in veliko baterijo, ki tehta skoraj toliko kot nekoč "bolhca". Kia v Sloveniji na elektriko še ne stavi svojih glavnih kart, morda bo drugače po letu 2025 – takrat bodo korejske električne avtomobile že izdelovali na Slovaškem.

