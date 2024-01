“Zamenjevanje javno – zasebno je po tridesetih letih še vedno problem, mogoče zato, ker so isti ljudje, ki vodijo državo, še danes na tem političnem prizorišču. Prvi vladi Janeza Janše ni uspelo ukiniti Komisije, zato so znižali plače vsem trem funkcionarjem. Tako je ostalo do danes. Vsakokratna vlada se je strinjala, da to ni prav, ampak tega nikoli niso popravili. Očitno jim to koristi.