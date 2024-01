Letošnji mednarodni dan izobraževanja posvečen preprečevanju sovražnega govora Lokalec.si Mednarodni dan izobraževanja, ki ga beležimo 24. januarja, UNESCO tokrat posveča boju proti sovražnemu govoru. Pri tem izpostavlja vlogo izobraževanja in učiteljev, saj ti lahko pomembno prispevajo k ozaveščanju in vzgajanju k strpnejši komunikaciji. Tematika zaznavanja in preprečevanja sovražnega govora v zadnjih letih vse glasneje odmeva, tudi v oziru komunikacije med mladimi v šolah in prek spl ...

