Marcel Štefančič se vrača z novo oddajo: "Jaz sem že lik, moji gosti pa morajo svoj lik šele najti" RTV Slovenija "Nekega dne sem šel skozi vrata in me niso več spustili nazaj," se Macel Štefančič Jr. spominja neslavnega konca oddaje Studio City. "Zdaj sem se prebil nazaj noter in nadaljujem tam, kjer sem končal. " Vsak ponedeljek zvečer ob isti uri, na istem kanalu.

