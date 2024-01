Najkrajše ga ocenim takole. Prijeten videz, razmeroma hiter procesor, ki malo opeša med poganjanjem najbolj zahtevnih iger, lep zaslon in ena kamera, ki po mojem mnenju nima česa početi na sodobnem telefonu, naj bo še tako cenovno dostopen! Ker je »najmočnejši« in obenem najbolj izpopolnjen od peterice modelov družine Redmi Note 13, je bilo sklenjenih najmanj kompromisov. Nekaj so jih morali in ...