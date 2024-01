Mama devetletnika mora v zapor, ker je sina dve leti pustila živeti samega 24ur.com Pretekli teden so zaradi zanemarjanja otroka in opuščanja skrbi mamo v Franciji obsodili na 18 mesecev zapora. Njen devetletni sin je namreč med leti 2020 in 2022 v družinskem stanovanju živel sam, njegova mama pa je ta čas s svojim partnerjem živela v pet kilometrov oddaljenem stanovanju.

