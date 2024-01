Vlada in sindikati javnega sektorja na pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij Lokalec.si Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes nadaljevali pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Pričakovati je, da se bodo najprej dogovorili o samem načinu dela, torej kako bodo v nadaljevanju potekala pogajanja tako na krovni ravni, kot tudi v okviru plačnih stebrov oz. po dejavnostih. Pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odprav ...

