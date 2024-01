Slovenski in avstrijski notranji minister potrdila dobre odnose med ministrstvoma in policijama Vlada RS Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je na povabilo ministra za notranje zadeve Republike Avstrije mag. Gerharda Karnerja udeležil neformalnega srečanja v Schladmingu v Avstriji. Ministra sta pogovor ob robu tekme za svetovni pokal v alpskem smučanju za moške, ki sta si jo ogledala, namenila sodelovanju med državama ter aktualnim temam na področju migracij in varnosti v Evropski uniji.

