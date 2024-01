Znano je, kakšen bo letošnji regres in kdaj bo izplačan SiOL.net Potem ko se je v torek minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec kljub razočaranju mnogih odločil, da se bo minimalna plača dvignila le za 4,2 odstotka, kolikor je zakonsko določeno, je zdaj znano tudi, kakšna bo višina minimalnega regresa. Ta bo, tako kot minimalna plača, letos višji, in sicer za 50,54 evra. Po novem bo regres znašal najmanj 1.253,90 evra, zaposlenim v javnem sektor...

