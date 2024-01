Jokić jeziček na tehtnici ob zmagi Denverja, Clippers boljši od Lakers 24ur.com Košarkarji Los Angeles Clippers so v severnoameriški ligi NBA v celoti izkoristili odsotnost superzvezdnika mestnega rivala iz moštva Lakers LeBrona Jamesa in dosegli zmago s 127:116. Novo odlično predstavo pa je vnovič prikazal srbski center Nikola Jokić, ki je h gostujoči zmagi Denverja nad Indiano prispeval nov trojni dvojček z 31 točkami, 13 skoki in 10 podajami.

