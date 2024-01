V ŽIVO: “Pacienti so talci pogajanj med vlado in Fidesom” N1 Poteka drugi teden stavke zdravnikov. Ob tem se pojavlja vse več težav z (ne)izdajanjem bolniških listov, prav tako sta izjemno obremenjena največja slovenska urgentna centra. O oskrbi pacientov v času stavke bodo spregovorili na novinarski konferenci ministrstva za zdravje. Med drugim bosta situacijo predstavila zastopnik in zastopnica pacientovih pravic v Ljubljani, pa tudi inšpektorica zdravst ...

Sorodno













































Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Klemen Boštjančič

Dominika Švarc Pipan

Tanja Fajon

Emilija Stojmenova Duh