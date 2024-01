Deček v Franciji kar dve leti živel sam Dnevnik Deček iz Francije je kar dve leti živel sam v stanovanju, jedel je piškote, hrano iz pločevink, tu in tam je ukradel kak paradižnik. Mamo, ki ga je zapustila in se preselila k partnerju, so obsodili zaradi zanemarjanja otroka. A v zapor ne bo šla.

