Obeta se hud boj za zadnjo zaželeno vozovnico SiOL.net Na evropskem prvenstvu v rokometu bo danes postal znan še zadnji polfinalist. Medtem ko sta si iz slovenske skupine 2 napredovanje priborili Danska in Švedska, je v skupini 1 krog pred koncem oddana ena polfinalna vozovnica, ki so si jo zagotovili Francozi. Za drugo se bodo v troboju pomerili Nemci, Madžari in Avstrijci, ki jih vodi Aleš Pajovič. Islandija in Hrvaška nimata več možnosti za preboj v polfinale.

Sorodno