Kaj upadle, toliko se se zvišale cene stanovanj! zurnal24.si Cene stanovanjskih nepremičnin (to so rabljena stanovanja in hiše skupaj) so bile lani za 6,8 odstotka višje kot predlani, kar je najmanjša podražitev v zadnjih treh letih. Prodanih je bilo za približno četrtino manj stanovanjskih nepremičnin kot leto prej, v Ljubljani se je prodaja rabljenih stanovanj zmanjšala za petino, je danes objavil državni statistični urad.

Sorodno

























Omenjeni Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Timi Zajc

Robert Golob

Anže Lanišek