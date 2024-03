Mestna občina Ljubljana po dveh neuspešnih razpisih znova išče direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška. Po vpletanju ljubljanskega župana v imenovanje prejšnjega kandidata Tiborja Miheliča Syeda je ta nedavno namreč odstopil od kandidature, češ da so se v medijih in javnosti pojavili dvomi o njeni legitimnosti. Tokratni, že tretji razpis je odprt do 1. aprila.