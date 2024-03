Vse višje stroške čistilne naprave bodo v Vrtojbi nižali s pomočjo lastne sončne elektrarne RTV Slovenija V družbi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica so uradno zagnali novo fotovoltaično elektrarno, ki stoji na travniku ob Centralni čistilni napravi v Vrtojbi. Novogoriška obična pričakuje, da bo to na dolgi rok znižalo zneske na položnicah za vodo.

