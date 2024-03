Kokain na ladji s sojo Dnevnik Potapljača, ki so ju zasačili med tihotapljenjem kokaina, se za zdaj ne želita zagovarjati. Pri sebi nista imela dokumentov, so pa policisti ugotovili, da gre za državljana Albanije in Brazilije. Kapitan in člani posadke po prvih ugotovitvah niso...

Sorodno