20 let članstva Slovenije v EU in Natu Reporter Slovenija je 29. marca 2004 vstopila v Nato, 1. maja istega leta pa še v EU. Z vključitvijo v evroatlantski integraciji je država slabih 13 let po osamosvojitvi dosegla ključna zunanjepolitična cilja. Dve desetletji kasneje, ko so geopolitične razmere v E