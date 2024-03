V UKC Ljubljana so letos zaradi oslovskega kašlja zdravili 11 otrok, večinoma dojenčke, stare do tri mesece. To so otroci, ki so premajhni, da bi jih lahko zaščitili s cepljenjem, bi pa lahko hospitalizacijo preprečili s cepljenjem njihovih mater v tretjem tromesečju nosečnosti, poziva strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn.