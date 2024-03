Pred OŠ dr. Jožeta Toporišiča so na svetovni dan voda, 22. marca, podpisali in s tem po 17 letih obnovil Ekolistino in naziv Ekošola. Kot je v svojem nagovoru izpostavila ravnateljica mag. Tamara Ogorevc, so želeli s tem dejanjem spodbuditi otroke vrednotam trajnostnega in ekološkega načina življenja. Podpisnik listine je tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je ob tem dejal: »Verjamem, ...