Ameriški senat je po preteku roka odobril zakonodajni paket za financiranje zveznih agencij. To je povzročilo novo dramo v republikanskih vrstah, saj skrajni republikanci zato zahtevajo odstop predsednika predstavniškega doma, republikanca Mika Johnsona. Danes je proračunski paket podpisal tudi predsednik Joe Biden, s tem pa je omogočeno nadaljnje financiranje in delovanje zveznih agencij do konc ...