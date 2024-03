45 odstotkov anketirancev ima pozitiven odnos do mavričnih družin, 36 odstotkov pa negativen RTV Slovenija V raziskavi o sprejemanju mavričnih družin je bilo ugotovljeno, da ima pozitiven odnos do takšnih družin 45 odstotkov anketirancev, največ med generacijo Z, torej rojenimi po letu 1996. 36 odstotkov vprašanih pa ima do takih družin negativen odnos.

