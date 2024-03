Pri Kranju in Ribnici slovesnosti v spomin na bitki proti številčnejšim enotam okupatorjev RTV Slovenija V Ribnici so se s spominsko slovesnostjo spomnili na bitko pri Jelenovem žlebu, v Planici nad Crnogrobom pa na preboj Selške čete Cankarjevega bataljona na Planici. V obeh primerih so se partizani spopadli proti mnogo številčnejšim okupatorskim enotam.