Kyrie Irving in Mark Cuban prihajata v Slovenijo! Sportal Košarkarji Dallas Mavericks so si lahko privoščili počitek, saj jih naslednja tekma, gostovanje pri Utahu, čaka šele v noči na torek. Tako so se Luka Dončić in druščina v petek udeležili gala večera Mavs Ball, na katerem so prek dražbe zbirali sredstva za dobrodelno pomoč. Najbolj sta se izkazala Kyrie Irving in Mark Cuban, ki sta za izlet v Slovenijo odštela kar 77 tisoč dolarjev. V noči na nedel...

