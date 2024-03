V 22. krogu druge slovenske lige je Nafta tako kot na zadnjem gostovanju pri Fužinarju na Koroškem zdaj tudi tokrat pri Taboru v Sežani zdrvela skozi tekmo in zmagala s 4 : 0. Položaj na vrhu lestvice ostaja nespremenjen, saj so zmagali tudi Beltinci, ki so doma ugnali velenjski Rudar z 1 : 0.