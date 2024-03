Tragična smrt Slovenca na Hrvaškem Lokalec.si Na območju hrvaškega nacionalnega parka Paklenica je danes umrl plezalec, poroča svet24.si. Policisti so obvestilo o nesreči, da naj bi s stene v globino padla ena oseba, prejeli ob približno 15.30 uri. Na kraj so nemudoma krenili tako policisti kot gorski reševalci, navedejo. Po neuradnih informacijah 24sata so se v steno v smeri »kamasutra« podali trije slovenski državljani, povzema svet24.si. E ...

Sorodno

Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Timi Zajc

Robert Golob

Anže Lanišek