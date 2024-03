Jadralec Luka Zabukovec srebrn na EP do 19 let Primorske novice Sedemnajstletni slovenski jadralec Luka Zabukovec je na evropskem prvenstvu v razredu ilca v kategoriji do 19 let osvojil srebrno medaljo in bil šesti v skupni razvrstitvi v konkurenci 137 jadralcev v starosti do 21 let, ki so tekmovali v Pollenci na španskem otoku Majorka.

Sorodno



Omenjeni Španija Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Timi Zajc

Robert Golob

Anže Lanišek