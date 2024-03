Bagnaia in Martin 'obljubljata' drugačen razplet kot na sprinterski dirki 24ur.com Drugi dirkaški vikend vseh motociklističnih razredov dosega svoj vrhunec. Pred osrednjo dirko VN Portugalske v Portimau še ogrevanje vseh razredov. Vse v prenosu na Kanalu A in VOYO. Junak sobotnega dogajanja in zmagovalec sprinterske dirke pa je bil Španec Maverick Vinales, kvalifikacije je pred tem dobil Italijan Enea Bastianini.

