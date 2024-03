Mineva 25 let od začetka Natovega bombardiranja Zvezne republike Jugoslavije RTV Slovenija Na današnji dan pred 25 leti je zveza Nato začela zračne napade na tedanjo Zvezno republiko Jugoslavijo (ZRJ), ki so trajali 78 dni, po njih pa so se srbske sile umaknile s Kosova. Civilnih žrtev bombardiranja je bilo okoli 500.