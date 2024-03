V Nigeriji izpustili več kot sto ugrabljenih šolarjev RTV Slovenija V Nigeriji so izpustili na prostost več sto šolarjev iz mesta v mestu Kuriga na severozahodu države, ki so jih 7. marca ugrabili oboroženci, so danes sporočile lokalne oblasti.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Timi Zajc

Robert Golob

Anže Lanišek