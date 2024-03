Big Foot Mama napovedali novi album 24ur.com "Recept je enostavno iz srca, po občutku in nikakor drugače", tako ob začetku turneje člani skupine Big Foot Mama, ki so na dveh zaporednih koncertih v prestolnici napovedali novi album in v živo predstavili sveži rokerski šus - pesem Obseden z njo.

Omenjeni Big Foot Mama Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Timi Zajc

Domen Prevc

Robert Golob

Tim Gajser