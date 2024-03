Število žrtev petkovega terorističnega napada v koncertni dvorani v predmestju Moskve je danes naraslo na 137. Med ubitimi so tudi trije otroci, poročanje ruske tiskovne agencije Tass povzemajo tuje tiskovne agencije. Število ranjenih je medtem naraslo na 180, med njimi so 142 ljudi prepeljali v bolnišnice. Kot je danes še sporočil ruski preiskovalni odbor, so […]