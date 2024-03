Ob 10.50 se je v bližini naselja Markovci, občina Markovci, pod vodstvom policije pričela iskalna akcija za pogrešano osebo. Gasilci PGD Markovci in Ptuj so s pomočjo drona in čolnov preiskali tudi ptujsko jezero z okolico ter strugo reke Drave, vendar pogrešane osebe niso našli. Neznano kam je odšla Sabina Arklinič, stara 33 let. Pogrešana je bila nazadnje videna 23. 3. 2024 ob 4.45 na svojem d ...