ZDA še tretjič liga narodov Concacaf, mojstrovina Adamsa #video Sportal Nogometna reprezentanca ZDA je po finalni zmagi nad Mehiko z 2:0 še tretjič v prav toliko izvedbah osvojila ligo narodov Združenja Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Pred tem so bili nogometaši ZDA prvi že v letih 2021 in 2023, ko so prvič ugnali Mehiko in drugič Kanado.

