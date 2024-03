V nedeljo, 24. marca je bil v hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi praznični koncert, posvečen materinskemu dnevu. V dvorani so se zbrali obiskovalci, ki so prišli proslaviti vse mame.

Ženski pevski zbor ŽPZ KUD Arnold Tovornik pod vodstvom zborovodkinje Barbare Lešnik Kure navdušil s svojim petjem. Občinstvo so popeljali tudi mladi virtuozi iz Selnice, ki so s svojim glasbenim talen ...