Celjske košarkarice ostajajo vladarice v regiji 24ur.com Košarkarice Cinkarne Celje so spisale novo poglavje regionalne ženske košarkarske lige. V Podgorici so kot prve osvojile še tretji zaporedni naslov prvakinj in se s petim naslovom na vrhu lestvice najbolj uspešnih ekip izenačile s Šibenikom.