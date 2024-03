EU zaradi nekonkurenčnih praks sprožil preiskavo proti Alphabetu, Applu in Meti RTV Slovenija Evropska komisija je sprožila pet preiskav proti tehnološkim velikanom Alphabet, Apple in Meta, v katerih bo ugotavljala, ali so njihovi ukrepi v skladu z aktom o digitalnih trgih (DMA), ki je bil sprejet leta 2022.

