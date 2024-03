Podjetjem letos na voljo več kot pol milijarde povratnih sredstev SiOL.net Gospodarsko ministrstvo je s SID banko in Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) predstavilo povratne spodbude, ki so na voljo podjetjem. Do konca leta bodo omogočili več kot 512 milijonov evrov posojil in finančnih instrumentov. "Cilj je podpreti podjetja pri njihovi rasti, razvoju in poslovanju," je povedal minister Matjaž Han.

