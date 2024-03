V nadaljevanju sojenja davčnemu poznavalcu Roku Snežiču so zaslišali odvetnika in njegovega strica. Snežič naj bi z babico oškodoval Furs za 150 tisoč evrov. Tožilstvo je prepričano, da je bila posojilna pogodba med Snežičem in njegovo babico fiktivna, z njenim poplačilom pa je bil oškodovan Furs, saj naj bi ga prehitela in pred njimi vpisala hipoteke na Snežičevo premoženje.