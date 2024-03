Na ministrstvu so prejeli 95 vlog domov za starejše za soglasje k zvišanju oskrbnin RTV Slovenija Na ministrstvu zaenkrat še ne razkrivajo koliko soglasji za zvišanje oskrbnin bodo podali. Te cene se usklajujejo 1. marca po posameznih elementih, ki so stroški dela in stroški materialan in storitev. Ministrstvo je zadnjo odobritev podalo oktobra lani.

