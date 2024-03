SDS vložila predlog novele o referendumu: omejili bi stroške in zvišali udeležbo N1 SDS je v parlamentarno proceduro vložila predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi za obravnavo po skrajšanem postopku. S tem želijo omejiti stroške za izvedbo referendumov in zvišati volilno participacijo, izhaja iz predloga novele.

Sorodno















Omenjeni referendum

SDS Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Peter Prevc

Luka Mesec

Matjaž Kek

Nataša Pirc Musar