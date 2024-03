Srbija in Kosovo pri vprašanju dinarja na nasprotnih bregovih N1 Srbska in kosovska stran sta predstavili vsaka svoj predlog v zvezi z uredbo kosovske centralne banke (CBK), ki ukinja srbski dinar. Glavni kosovski pogajalec Besnik Bislimi je dejal, da sta si predloga obeh strani zelo oddaljena in da potrebujejo še eno srečanje za nadaljevanje pogovorov.

