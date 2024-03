Metsola bo nagovorila DZ in se sešla z državnim vrhom SiOL.net Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola bo drugi dan obiska v Sloveniji danes nagovorila državni zbor in odgovarjala na vprašanja predstavnikov poslanskih skupin. Sešla se bo tudi s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, predsednico republike Natašo Pirc Musar in premierjem Robertom Golobom.

