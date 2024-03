Finančni komentar: Sijoča gospodarska zvezda 24ur.com Švicarska centralna banka je znižala obrestno mero, enako tudi brazilska, in medtem ko ves svet drvi proti recesiji, ZDA ohranjajo blišč in ključno obrestno mero nespremenjeno. Dolar spet pridobiva vrednost in delniški trgi dosegajo zgodovinsko najvišje vrednosti.