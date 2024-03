V Ekvadorju ubili najmlajšo županjo. Nagib ni znan. RTV Slovenija V Ekvadorju so ubili Brigitte García, najmlajšo, 27-letno, županjo v državi in njenega direktorja komunikacij Jairja Loorja. Njuni trupli so odkrili v avtomobilu v mestu San Vicente, kjer je García lani zmagala na županskih volitvah.

