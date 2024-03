Rusko veleposlaništvo obdarovalo dunajske policiste, ki so ga varovali Reporter Dunajski policisti, ki so v času ruskih predsedniških volitev skrbeli za varnost na ruskem veleposlaništvu, so tam prejeli darilne vrečke. Čeprav s tem niso prekršili zakonodaje, pa je v ponedeljek tiskovni predstavnik policije takšno ravnanje označil kot

Sorodno

Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Ljudmila Novak

Jernej Vrtovec

Vida Čadonič Špelič