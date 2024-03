Zasedanje kmetijskih ministrov spremljajo protesti s traktorji 24ur.com Države članice EU so podprle spremembe evropske kmetijske politike, namenjene zmanjšanju administrativnega bremena, s katerim se pri izpolnjevanju pogojev za finančno podporo soočajo kmetje. Ti so se ob današnjem zasedanju kmetijskih ministrov znova zbrali v Bruslju in s traktorji blokirali ceste.

Sorodno