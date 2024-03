Barviti izdelki pričarali pomlad Gorenjski glas Na prvi pomladni dan so odprli tradicionalno praznično spomladansko razstavo, ki jo pripravljata Biotehniški center Naklo in Kulturno-turistično društvo Pod Krivo jelko in jo v Graščini Duplje že vrsto let prijazno gostita zakonca Mauser.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Ljudmila Novak

Jernej Vrtovec

Vida Čadonič Špelič