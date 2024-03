V Trst se vrača Street Food Primorske novice Od petka, 29. marca, do ponedeljka, 1. aprila, bo v Trstu znova na sporedu kulinarični dogodek Street Food, in sicer na območju Trga Ponterosso, ob Velikem kanalu in v ulici Cassa di risparmio. Regionalne kulinarične posebnosti bodo ponujali v 35 vozilih.

